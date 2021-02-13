المصرف المتحد ينحاز للمواطن في برنامجه للمسئولية المجتمعية

«استراتيجية المصرف المتحد تستند إلى إطار مؤسسى لتعمل ضمن منظومة البنك المركزى المصرى للتنمية المجتمعية بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للمجتمع ككل»

جيهان أبوحسين: المصرف يعتمد خطة عمل ترتكز على دعم قطاعي التعليم والصحة

هكذا بدأت جيهان أبوحسين، رئيس إدارة إيثار للمسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد حديثها لتوثق نجاح المصرف فى ملف المسئولية المجتمعية ضمن سلسلة اللقاءات التى يعقدها «الوطن الاقتصادى».

وأضافت جيهان أبوحسين أن منظومة «المركزى» والبنوك تهدف إلى تعميق الدور التنموى للمؤسسات المالية فى المجتمع، وذلك من خلال القيام بسلسلة من مبادرات التكافل الاجتماعى وتقديم عدد من الحلول والآليات المبتكرة للقضاء على مشكلات عديدة تواجه المجتمع ككل، منها مشكلة الفقر والجوع والرعاية الصحية والعشوائيات وخلق فرص عمل للقضاء على البطالة والتنمية المجتمعية.

وذكرت أن المصرف المتحد يعمل على تقديم الدعم والمساندة لعدد من المؤسسات الأهلية للقيام بدورها التنموى على الوجه الأكمل، وكذلك مساندة الدولة المصرية فى التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة، وفقاً لرؤية 2030.

وأشارت إلى أن المصرف يبتكر حلولاً وآليات تكافلية وتنموية للتخفيف من حدة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ظهر فى إدارة سلسلة من المشروعات والمشاركات الاستراتيجية مع كبرى مؤسسات المجتمع المدنى، وعلى رأسها الأزهر الشريف، وصندوق تحيا مصر، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى، ومؤسسة مصر الخير، وبنك الطعام المصرى، ومؤسسة صناع الخير.

وتقول «جيهان» إن المصرف أعد خطة عمل خلال النصف الأول من 2020 لتغطى 4 مجالات رئيسية، خاصة بعد تداعيات الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد، بدأها المصرف بمجال التعليم وتشجيع تطبيقات حلول الاقتصاد الأخضر للتنمية المجتمعية المستدامة إيماناً بأهمية دور المؤسسات الاقتصادية فى دعم الباحثين من الشباب المصرى المتميز للمشاركة فى المحافل الدولية.

وأشارت إلى أن المصرف المتحد تعاون مع طلاب قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، الذين فازوا بالجائزة الأولى والجائزة الثانية فى المسابقة الدولية الابتكارية للزراعة العمرانية بالمدن (Urban Farm 2020) التى أقيم نهائى منافساتها فى معرض نوفلا فارم بإيطاليا، وأطلق المصرف مبادرة «اتحضر للأخضر» التى تهدف إلى تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى مستهدفاً الحفاظ على البيئة والقضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة.

وتابعت «جيهان» حديثها بأن المصرف المتحد شارك ضمن مبادرة «رواد النيل» القومية تحت رعاية البنك المركزى المصرى، التى كان لها صدى كبير لتبنى المصرف المتحد 5 مشروعات وأفكار لشباب رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مجال تنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان.

وأضافت أنه استمراراً لرعاية النشء أقام المصرف المتحد المسابقة السنوية للقرآن الكريم لاختيار وتكريم حفظة كتاب الله من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وقد قدمت للفائزين بطاقات المصرف المتحد المدفوعة مقدماً لنشر الوعى والثقافة المالية.

وأوضحت أن المصرف بادر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مبادرة «أولادنا فى عينينا» للكشف عن مسببات العمى لأطفال المدارس خاصة الابتدائية.

وفيما يخص قطاع الصحة، ذكرت «جيهان» أن المصرف المتحد أجرى عدة حملات توعية لأهالى منطقة سانت كاترين والوديان ضد أمراض سرطان الثدى والنظافة الشخصية للوقاية من الأمراض الجلدية ومكافحة الإدمان، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير ومستشفى بهية.

واستكملت حوارها بأن فريق عمل المصرف المتحد قام بالتبرع لمستشفى سانت كاترين بأربع أجهزة طبية هى: جهاز رسم قلب، جهاز مولد أكسجين، وثلاثة أجهزة نييلايزر، فضلاً عن 100 فيس شيلد لضمان الوقاية والحماية الكاملة للأطقم الطبية والتمريض والمصابين.

وعلى صعيد مجال التنمية المجتمعية، قالت «جيهان» إن المصرف المتحد قام بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة صناع الخير بدعم منطقة الصعيد وبالتحديد قرى المعابدة وشقلقيل بمحافظة أسيوط، وأيضاً منطقة سانت كاترين والوديان، لمواجهة برد الشتاء القارس من خلال حملة لتوزيع البطاطين.

وأوضحت أنه عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت إدارة إيثار المصرف المتحد بدعم مناطق شمال وجنوب القاهرة ومنطقة سانت كاترين ومدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس بجنوب سيناء، بتوفير حقيبة لمواد التعقيم، وتنفيذ حملات للتوعية الصحية.

وأضافت أن المصرف ساهم فى مبادرة اتحاد بنوك مصر لصالح صندوق تحيا مصر فى دعم العمالة المتضررة من فيروس كورونا.

وفى مجال الإطعام، ذكرت «جيهان» أن المصرف المتحد قام بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بحملة الإطعام خلال شهر رمضان لعام 2020 حيث تم توزيع نحو 2000 من كراتين المواد الغذائية لتغطية أكبر عدد من المحافظات الأكثر فقراً بمحافظات الصعيد ومحافظة جنوب سيناء.

واختتمت حديثها بقيام المصرف المتحد بتقديم الدعم والمساندة لأهالى مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء المتضررين من آثار السيول من خلال توفير أنسوماد لعمل عوازل لتغطية أسطح المنازل المتضررة من جراء السيول.