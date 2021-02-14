بدء تشغيل «بريد الحي الثاني» لخدمة السكان والمستثمرين في قنا

أكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، تشغيل مكتب البريد بالحي السكني الثاني بمحافظة قنا، مشيرًا إلى انتظام العمل بالمكتب لتقديم أفضل خدمة للمواطنين بالمدينة.

وتفقد المهندس رضوان عبدالرشيد، مبنى مكتب البريد؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقرر تقديمها للمواطنين، والمستثمرين بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار دفع العمل بالمشروعات المختلفة، لا سيما المشروعات الخدمية، وتوفير عناصر جذب السكان للمدينة.