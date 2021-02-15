حظك اليوم الاثنين 15-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي

يؤمن كثيرون بقراءة الأبراج، ويبحثون عن الصفات التي تؤثر على شخصية المنتمين لها، كما يؤمنون بتوافق الأبراج بين بعضها البعض وتأثير النجوم على حياتهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لجميع الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على التخطيط واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جاكي شان، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تهمل أي عارض صحي واعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس مما يجعلك مشوش العاطفة وقد تميل اليوم للانعزال قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمدك بالسحر والطاقة العاطفية والقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يتسبب لك اليوم في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع من تحب أو مع شركاء الحياة.. عليك بالصبر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان وردة، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وقد تسمح الظروف بنجاح مساعيك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ماركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية أعمالك وزيادة مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم.. تستطيع اليوم أن تحصل على الحب والإعجاب بك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق وانتبه لحقوقك ومصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك ولا تتسرع في الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل حسن الأسمر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة.. مما يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تكسب إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب أحمد حلمي، ويوافق تاريخ ميلاده 18 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك للانطلاق وقد تقضي مع من حولك أوقاتا طيبة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعمك ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس، الفنانة ماجدة ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد وتجنب التحديات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك الشخصية من أي تدخل وقد تنجح في تحويل بيتك إلى قلعة ضد العدوان الخارجي.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي، الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وتأثيرا في الجنس الآخر.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو، الفنانة الراحلة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المحتمل أن يدفعك نحو عملية بيع أو شراء مهمة، أو تميل لاتخاذ قرارات حاسمة، فقط راجع جيدا خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في ردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت، الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.