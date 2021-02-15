حظك اليوم الاثنين 15-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

تعتبر مولود برج الميزان شريك مناسب، لأنه يتتفهم متطلبات شريك حياتها بشكل كبير، فيمتص غضبه وتساعده في المحافظة على هدوئه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق وانتبه لحقوقك ومصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك ولا تتسرع في الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل حسن الأسمر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.