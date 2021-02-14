غلق مركز لعلاج السحر بالغربية يديره صيدلي منتحل صفة طبيب بشري

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن ضبط وإغلاق مركز للعلاج الوهمي، الذي يديره طبيب صيدلي، وهو من المشهورين إعلاميا، ومنتحل صفة طبيب بشري، يخدع المرضى حيث يدّعي العلاج بالأعشاب وعلاج السحر، وذلك عن طريق خاصية الفيديو كول، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه فور الإبلاغ عن الاشتباه بوجود مركز علاجي مخالف، قامت إدارة العلاج الحر بتشكيل لجنة تضم كل من «إدارة الطب الوقائي مراقبة الأغذية وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية»، لافتًا إلى أن اللجنة قامت بتشميع وإغلاق المركز المشار إليه.

كما أكد الدكتور عبد الناصر، أن الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة تشدد علي شن حملات رقابية على كافة المنشآت الطبية الغير حكومية بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، حرصا على صحة المواطنين.

ومن جانبها، أشار الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر إلي أنه تبين أن المركز يديره شخص ينتحل صفة طبيب وهو من الشخصيات الذي لها برامج علي القنوات الفضائية والبرامج المعروفة إعلاميا، ويقوم بالكشف على المرضى ويدّعي علاج السحر وعلاج الأمراض بالأعشاب، من خلال خاصية الفيديو كول مقابل مبالغ باهظة.

وذكر الدكتور بشوي سامي منسق عام لجنة العلاج الحر أنه تم ضبط كمية من الأعشاب الطبية مجهولة المصدر بالمركز حيث تم تحريزها بمحضر إثبات حالة بمعرفة هيثم غياض ، الدكتورة شيماء الشيخ وأخذ عينات من الاعشاب الموجودة بالمخزن التابع للعيادات عن طريق عمرو ابراهيك ، احمد عبدالله ، الحسيني عبد الفتاح من إدارة الاغذية لتحليلها والوقوف على مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، مؤكدا علي غلق المكان بالضبطية القضائية .