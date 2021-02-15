سيولة مرورية في شوارع وميادين 4 محافظات

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، حركة المرور في 4 محافظات على مستوى الجمهورية، هي القاهرة ودمياط والإسكندرية وأسيوط، بالاستعانة بـ«GOOGLE MAPS».

القاهرة

وأظهرت الخريطة وجود سيولة مرورية على أغلب شوارع العاصمة، حيث تشهد منطقة عبدالمنعم رياض مرورا بكوبري المتجه لمناطق الإسعاف ورمسيس، سيولة مرورية، إضافة لمناطق العباسية وغمرة والشرابية وحدائق القبة.

دمياط

وتشهد شوارع المحافظة كما أظهرتها الخريطة، خاصة طريق «دمياط - كفرالبطيخ»، الذي يشهد حاليا سيولة مرورية، مرورا برأس البر وطريق الهاويس، كما يشهد الكورنيش سيولة مرورية، ويبدأ من عزبة الخياطة مرورا بمبنى المحافظة ومحكمة دمياط القديمة.

الإسكندرية

وتشهد المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي سيولة مرورية، كما يشهد الكورنيش بشكل عام سيولة مرورية، مرورا بمكتبة الإسكندرية، وصولا لقلعة قايتباي.

أسيوط

كما أظهرت الخريطة وجود سيولة نسبية في شوارع أسيوط الرئيسية والمنطقة المحيطة بجامعة أسيوط، فضلا عن كورنيش الثورة وكورنيش أسيوط الشرقي، اللذين يشهدان سيولة مرورية أيضا.