تصادم بالمواجهة.. مصرع سائق «توك توك» إثر التخطي الخاطئ بالدقهلية

لقي سائق «توك توك» مصرعه في الدقهلية، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم على طريق «السنبلاوين – تمى الأمديد» بين مركبته وسيارة نقل بالمواجهة.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بوروود بلاغا لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي، بوقوع حادث تصادم ومتوفى على طريق «السنبلاوين - تمى الأمديد»، أمام مصنع الأصيل ببندر السنبلاوين.

إقرأ أيضا .. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بصحراوي بني سويف

وبانتقال الضباط والفحص تبين وفاة قائد التوك توك رمضان السيد محمد إسماعيل، 65 سنة، مقيم بقرية الحصائية، مركز السنبلاوين، ونقل جثمانه إلى مستشفى السنبلاوين العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم «د ب س 9374 نقل»، قيادة المدعو أحمد الألفي أحمد الألفي، 43 سنة، سائق، مقيم بقرية «أبو داود السباخ»، دائرة مركز تمي الأمديد باتجاه السنبلاوين، والتوك توك «52712 دقهلية»، قيادة المدعو رمضان السيد محمد إسماعيل، باتجاه تمي الأمديد، وتبين أن سبب الحادث التخطى الخاطئ لقائد الأخير، ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة بالمواجهة.

وبسؤال شقيق المتوفى المدعو ناصر السيد محمد إسماعيل، عامل، مقيم بالقرية ذاتها، في محضر الشرطة، أيد مضمون الفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاة شقيقه.

كما أنه بسؤال قائد السيارة في محضر الشرطة، أيد مضمون الفحص، واتهم قائد التوك توك بالتسبب في الحادث.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة جرح بالوجه ونزيف من الأنف والفم، ولا توجد شبهة جنائية، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.

حرر عن ذلك المحضر رقم 2264 لسنة 2021 جنح مركز السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة.