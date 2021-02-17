غرق شوارع المنصورة واستمرار هطول الأمطار بالدقهلية

تواصل سقوط الأمطار علي محافظة الدقهلية لليوم الثاني علي التوالي، وسط انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وغرقت شوارع المنصورة في مياه الأمطار، وتحركت الأجهزة المعنية لرفع المياه من الشوارع وخاصة الأماكن المنخفضة والأنفاق.

وشهدت الدقهلية سقوط أمطار متوسطة، اليوم، علي معظم الأنحاء، وتحولت الطرق الطينية الموصلة إلي قري وعزب المحافظة إلي برك طينية، فيما استمرت أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك تيسيرا لحركة انتقال المواطنين وسيولة الحركة المرورية.

وأعلنت محافظة الدقهلية عن دعم منظومة النظافة للتصدي لتجمعات مياه الأمطار في موسم الشتاء بعدد 12 سيارة شفط وكسح مياه هذا العام وتم توزيعها علي المناطق التي تأثرت بتجمعات المطر موسم الشتاء الماضي.

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس، والإبلاغ بأي أحوال طارئة في حينه لإدارة الخط الساخن.

وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وذلك بوضع خطة تأمين طبي شاملة، كما تم التنسيق مع مديري المستشفيات للتأكد من مخارج صرف مياه المطر وكذلك التأكد من مصادر الكهرباء وكذلك توفير مصادر بديلة للمياه وتجربة عملها واتخاذ كافة الإجراءات في حال وجود أي مشكلة

وأكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات،وكذلك توافر قرب الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم، وإعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة فى حال الحاجة إليها.