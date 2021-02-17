محافظ الإسكندرية: نعمل بأقصى جهد لمواجهة طوارئ الأمطار

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع حالة الاستنفار والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية والجهات المعنية لمواجهة تداعيات النوة الحالية، وسقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، منذ أمس، والتي وصلت إلى حد السيول.

وأضاف المحافظ، في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء، أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بأقصى جهدها لمواجهة أي أزمة طارئة، خاصة بتصريف تراكمات مياه الأمطار، ذلك فضلا عن متابعة انتشار وتمركزات سيارات ومعدات الصرف الصحي بجميع المناطق الحيوية على مستوى الأحياء.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر لمتابعة حالة الطقس السيئ، وخاصة في غرب الإسكندرية والتي شهدت سقوط أمطار غزيرة وصلت حد السيول، مؤكدا أن جميع الأجهزة تواصل مجهودتها على أرض الواقع للتعامل مع تلك التداعيات.

على الصعيد ذاته؛ أوضح أنه تم التشديد على جميع المسؤولين التنفيذيين بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

واستعدت محافظة الإسكندرية لمواجهة النوة الحالية برفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة المعنية والتنفيذية وتجهيز غرفة عمليات رئيسية داخل ديوان المحافظة؛ وغرف عمليات فرعية داخل الأحياء وشركة الصرف الصحي.

ونشرت شركة الصرف الصحي سيارات شفط مياه الأمطار لتحقيق سيولة مرورية وعدم تراكم الأمطار، حيث تضم الإسكندرية 93 نقطة ساخنة تعرضت للغرق في بداية فصل الشتاء.