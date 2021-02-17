توابع النوة بالإسكندرية: انهيار 4 عقارات و7 لوحات إعلانية وعمودين نور

أزمات كبرى خلفتها نوة الشمس الصغرى، في أول يومين لها، على محافظة الإسكندرية، والتي أسفرت عن انهيار 4 عقارات، وسقوط 7 لوحات إعلانية كبرى، وعمودين نور، إلا أن جميعها لم تخلف وراءها أي إصابات.

انهيار عقار من 6 طوابق

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 6 طوابق في شارع البصري بحي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، دون حدوث إصابات، وذلك بسبب الأمطار والطقس السيئ.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 15 شارع البصري متفرع من الجواهر، وانتقل مسؤولو إدارة الأزمات والكوارث إلى موقع العقار.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي و5 طوابق، وصادر له قرار ترميم رقم 19 لسنة 2019، وانهيار أجزاء من سور سطح العقار، دون إصابات أو خسائر.

ووجه اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، بمعاينة سطح وسلالم العقار، وإزالة الأجزاء الخطرة، حفاظا على حياة المارة والسكان.

انهيار أجزاء من 3 عقارات

انهارت أجزاء من 3 عقارات بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية بحي وسط الإسكندرية، أمس الثلاثاء، بسبب الأمطار وسوء الطقس، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عدة بلاغات تفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 14 شارع متفرع من عرفان بمحرم بك، والعقار رقم 18 شارع الواثق بالحضرة البحرية، والعقار رقم 8 شارع أنس بالإبراهيمية.

وانتقل مسؤولو حي وسط الإسكندرية إلى مواقع البلاغات، وتبين أن العقار الأول بمنطقة محرم بك مأهول بالسكان، ومكون من 5 طوابق، وصادر له قرار إزالة وترميم رقم 66 لسنة 2018، وسقوط سقف حجرة بالطابق الثالث.

كما تبين من المعاينة أن العقار الثاني، في منطقة الحضرة البحرية، مكون من أرضي وطابقين، مأهول بالسكان، وصادر له قرار ترميم رقم 9 لسنة 2001، وسقوط أجزاء من شرفة الطابق الأول علوي.

أما العقار الثالث، في منطقة الإبراهيمية، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وصادر له قرار ترميم رقم 211 لسنة 2001، وتبين وجود ميل بسيط به.

سقوط 7 لوحات إعلانية وعمودين نور

تسببت الرياح الشديدة في سقوط لوحة إعلانات بمنطقة ميامي بطريق كورنيش الإسكندرية، بالإضافة 6 لوحات أيضًا بمناطق متفرقة في حي شرق، ناهيك عن عموديّ إنارة، علاوة عن سقوط سقف صاج بشارع مسجد الفقي في منطقة سيدي بشر بحري شرق المدينة دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.