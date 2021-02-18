محمد الشرنوبي ليس الوحيد.. هذه المهن لا تحتاج إلى مؤهل عالٍ

موجة من الاستنكار انتابت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسرب مؤهل الفنان محمد الشرنوبي التعليمي، الذي اتضح فيه أنه حاصل على شهادة الإعدادية، وهي التي قدمها للنقابة.

وتساءل البعض عن كيفية أن ينتمي لنقابة المهن الموسيقية من لا يملكون مؤهل عالي، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة المهن التي لا تحتاج إلى مؤهل عالٍ.

مهن لا تتطلب مؤهل عالي

وظيفة السائق

لا يشترط على سائق السيارة أن يكون حاملا لمؤهل عالي، وإن كان يملكه فهذا يزيد من فرص الحصول على الوظيفة، ولكن لا يشترط.

وظيفة مندوب مبيعات للخدمات

وتعد وظيفة مندوب مبيعات لخدمات من الوظائف التي لا تطلب مؤهل عالي، فإن كل ما يحتاج إليه هو القراءة والكتابة حتى لا يعرض للنصب، وكل ما يحتاج إليه هو الإلمام بالشركة وخدماتها ومنتجاتها للحصول على الوظيفة.

وظيفة الخياط

كما لا تتطلب وظيفة أو مهنة الخياط المؤهل العالي؛ إذ أن الغالبية العظمي للعاملين بها من أصحاب المؤهلات المتوسطة أو ممن يجيدون القراءة والكتابة.

وظيفة حارس شخصي

ووفقا لموقع «ويكي هو» المعني بهذا الشأن، فإن الحارس الشخصى لا يحتاج إلى شهادة أو مؤهل عالي، وكل ما يحتاج له أن يكون لدية خبرة بما تتطلبه الوظيفة من مهام، وأن يتمتع بالقراءة والكتابة فقط.

وظيفة مدرب رياضي

كما لا يتطلب للحصول على وظيفة مدرب رياضي في الأندية الصحية أن يكون حاصلا على مؤهل عال، بل كورسات وتدريبات توضح أن يمتلك الخبرة الصحيحة والكافية لمساعدة الآخرين داخل الصالات.

وظيفة مطرب أو موسيقى

وتعد وظيفة المطرب أو العازف على أي من الآلات الموسيقية من الوظائف التي لا تتطلب مؤهل عالي، كونها من المهن التي تقوم على الإبداع والموهبة، والتي تثقلها الدراسة بطبيعة الحال.

وظيفة مصفّف الشعر

ومن بين المهن التي لا تشترط مؤهل عالي للعمل بها هي مصفف الشعر، ويحصل عليها من هم أصحاب الخبرة في المجال أو من يمتلكون كورسات ودورات تدريب تؤهلهم للوظائف، التي توضح أنهم مُلمون بكل ما هو جديد في عالم الشعر.

وظيفة خبير التجميل

وشأن مصفف الشعر شأن خبير التجميل، فكل ما يحتاج إليه هو الخبرة الكافية للعمل بالوظيفة، والحصول على الكورسات والدورات الكافية للعمل بالمهنة.

وظيفة الطباخ

ولا يشترط للعمل في مهنة الطبخ أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي فجميع المؤهلات تصلح للعمل فيها، وهناك شروطا أخرى يجب توافرها في المتقدمين للوظيفة، منها سنوات الخبرة والشهادات الحاصل عليها من الجهات التي عمل بها من قبل.

وكانت قد أعلنت نقابة المهن الموسيقية، أنها لا تضع مؤهل محدد على إثره يقبل الأعضاء من عدمه، وأن شروط قبول الأعضاء مشتغلين أو منتسبين قائم على المؤهل الدراسي، أو ما ينوب عنه غير المتعلمين، وهي شهادة محو الأمية، ولكن المؤهل لا يشترط أن يكون العضو حاصل على الابتدائية أو الدكتوراة.