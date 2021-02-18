فض سوق «قرية الوادي» بالإسكندرية للحد من انتشار كورونا

شنت إدارة إشغال الطريق بحي العامرية ثان بالإسكندرية، حملة مكبرة، اليوم الخميس، لفض سوق «قرية الوادى» منعا لانتشار فيروس كورونا، إذ يشتهر هذا السوق بالازدحام الشديد وهو ما قد يساعد على نقل العدوى وانتشار الوباء.

وجاءت الحملة وفقاً لتعليمات محمود بريك، رئيس حي العامرية ثان، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات ورفع الإشغالات وعدم التعدى على الطريق العام، وعليه قام معاونو إدارة أشغال الطريق ورئيس وحدة الإزالة بفض السوق الثاني في نطاق الحي، بعدما تم فض سوق قرية اليمن منذ عدة أيام.

وفي ذات السياق قام الحي، بحملة لتطهير وتعقيم عدد من المباني الحكومي بنطاق الحى، وذلك في نطاق عزبة إبراهيم صالح التي تم التطهير باستخدام جهاز الرزاز الجامبو.

يأتي ذلك استمراراً لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من العدوي بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وفقاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات التطهير.

وتعمل محافظة الإسكندرية في الوقت الراهن على مواجهة الجائحة من خلال أساليب الوقاية بالحد من التجمعات، بالإضافة إلى توفير العلاج بعدما استقبلت محافظة الإسكندرية، 900 حقيبة طبية تتضمن أهم أدوية البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا المستجد لعلاج مرضى العزل المنزلي بكافة أرجاء المدينة الساحلية، وذلك من قبل نقابة صيادلة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد أنسي.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه سيتم توزيع أدوية التبرع بمعرفة غرفة عمليات كورونا بمحافظة الإسكندرية وبموجب بطاقة الرقم القومي، وما يفيد من تقارير طبية تؤكد الإصابة بفيروس كورونا على أن يتم استلامهم من داخل ديوان عام المحافظة.