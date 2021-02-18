الأهلي يبلغ نجم الإسماعيلي بإعجاب موسيماني

دخل النادي الأهلي فى مفاوضات مع عبدالرحمن مجدي لاعب نادي الإسماعيلي الحالي، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل وجود رغبة من جانب النادي الأحمر فى دعم الخط الهجومي خلال الانتقالات الجارية، بعد رحيل الثنائي أحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا خلال الميركاتو الماضي بعد الاستغناء عن الثنائي.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب لـ «الوطن سبورت» أن أحد مسؤولي التعاقدات بالنادي الأهلي، تواصل مع اللاعب من أجل الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومعرفة رغبة اللاعب للدخول فى مفاوضات رسمية مع نادي الإسماعيلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي.

وأشار المصدر إلى أن مسؤول التعاقدات بالنادي الأهلي، أبلغ عبدالرحمن مجدي أن بيتسو موسيماني لديه الرغبة فى التعاقد مع اللاعب مع نهاية الموسم الجاري، ومعجب بالإمكانيات التي يمتلكها والمستوى الذي ظهر به مع المنتخب الأولمبية ونادي الإسماعيلي.

وأضاف المصدر المقرب من اللاعب، أن عبدالرحمن مجدي كان يمتلك أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، وتحديدا من نادي بيراميدز داخل مصر، والذي مازال يرغب في ضمه بقوة، بعدما سعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلى جانب وجود عروض أخرى لكن إدارة نادي الإسماعيلي رفضت التفريط في اللاعب بشكل نهائي.

ويستعد النادي الأهلي، لملاقاة نادي سيمبا التنزاني ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال افريقيا، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الثالثة عصر الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب الفريق التنزاني، وحقق الأهلي الفوز فى الجولة الماضية على حساب نادي المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء فى اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات ليتصدر الأحمر المجموعة.