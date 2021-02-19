«تمزق الفخذ» ينهي موسم توليسو مع بايرن ميونيخ

كشف نادي بايرن ميونخ، عن غياب لاعب وسط الفريق كورنتين توليسو، لنهاية الموسم بسبب إصابته بتمزق في فخذه الأيسر.

وأصدر النادي الألماني، بيانًا رسميًا أعلن خلاله أن الفرنسي توليسو تعرض للإصابة خلال مران الفريق أمس الخميس وخضع لعملية جراحية.

وأكد هانز فيليك مدرب بايرن ميونيخ أن توليسو سيغيب لمدة ثلاثة أشهر، ليتأكد غيابه عن بطولة أمم أوروبا المقبلة رفقة المنتخب الفرنسي.

وقال «فليك» للصحفيين: «أشعر بالأسف له، كان يعاني من الكثير من الآلام».

وكان فريق بايرن ميونخ قد تعادل أمام نظيره أرمينيا بيلفيلد بثلاثة أهداف لكل فريق في اللقاء الأول للعملاق البافاري بالدوري الألماني، بعد تحقيق لقب كأس العالم للأندية في قطر، وأقيمت المباراة وسط الثلوج والأجواء الباردة، التي هطلت بشكل كبير على ملعب المباراة أليانز أرينا، حيث أوقف الحكم المباراة لعدة دقائق قبل أن يتم استئنافها بشكل طبيعي في الشوط الأول.

وأحرز ميشيل فلاب هدف أرمينيا بيلفيد الأول في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف أموس بيبر الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وعدّل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 48، قبل أن يضيف كريستيان جباور الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 49.

وعاد كورينتين توليسو بسجل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة 57، قبل أن يدرك ألفونسو ديفيز هدف التعادل محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 70.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 49 نقطة بفارق 5 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، وإن كان هانز فليك قد جعل من بايرن ميونخ الفريق الذي لا يقهر على مستوى كل البطولات بعدما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف.