إنجي علاء تنشر صورة من كواليس مسلسل «كوفيد 25» مع المخرج أحمد جلال

كشفت المؤلفة إنجي علاء عن صورة من كواليس تصوير مسلسل «كوفيد25» مع المخرج أحمد نادر جلال، وهما يتابعان التصوير وقد أوشكت إنجي على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على مدار 15 حلقة في رمضان 2021، وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.

وتم تصوير المسلسل في ظل الإجراءات الاحترازية داخل اللوكشن حيث التزم الجميع بالتعقيم المستمر وارتداء الكمامات لجميع فريق العمل على أن يتم نزع الكمامة أمام الكاميرات.

المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر وادوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الجدير بالذكر آن أخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل «بلا دليل»، بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض، ومن قبله قصة مسلسل «لعبة إبليس»، وآخر رواية لها هي رواية «الأشقر مروان».

نشر جمهور الفنان يوسف الشريف عبر السوشيال ميديا مجموعة بوسترات غير رسمية لأبطال العمل منهم بوستر جمع بين يوسف الشريف وأيتن عامر، بطلي العمل وبوستر آخر ضم ميدو عادل وأيتن ويوسف وأحمد صلاح حسني وديانا هاشم.

واعتقد الجمهور في بداية إعلان مسلسل «كوفيد 25» أنه الجزء الثاني من مسلسل «النهاية» الذي عرض ليوسف الشريف رمضان الماضي، ولكن المؤلفة إنجي علاء نفت ذلك، مؤكدة أن المسلسلين مختلفان تماما في قصتيهما.

يذكر أن هذه هي المرة الاولى التى يقدم فيها الفنان يوسف الشريف مسلسل من 15 حلقة، حيث إن كل مسلسلاته الماضية تضمن 30 حلقة.