عاجل.. روسيا تقر لقاحا ثالثا للوقاية من كورونا باسم «كوفيفاك»

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم، إن بلاده أقرت لقاحا ثالثا للوقاية من فيروس كورونا للاستخدام المحلي، في الوقت الذي يكتسب فيه لقاحها الأول المعروف باسم «سبوتنيك في» ثقة أكبر في الأوساط الأوروبية والغربية.

وأضاف ميشوستين، في كلمة عبر شاشة التلفزيون الرسمي، أن أول 120 ألف جرعة من اللقاح، الذي أطلق عليه اسم كوفيفاك وينتجه مركز تشوماكوف في مدينة سان بطرسبرغ، ستُطرح للاستخدام المحلي في مارس.

كانت روسيا قد سجلت في أغسطس الماضي أول لقاح لفيروس كورونا في العالم وحمل اسم «سبوتنيك في»، على اسم قمر اصطناعي من الحقبة السوفيتية.

وأبلغ مطورو اللقاح منذ ذلك الحين أن نتائج الاختبار المؤقتة أظهرت أنه فعال بنسبة 95 في المئة.

وفي شهر أكتوبر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تسجيل روسيا لقاحا ثانيا لفيروس كورونا باسم «ابيفاك كورونا».