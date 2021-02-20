ضمن مبادرة الرئيس.. 3 قوافل للصحة الإنجابية بمناطق محرومة في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، عن إطلاق قوافل للصحة الإنجابية إلى 3 قرى بمدينة شربين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» تحت شعار «حقك تنظمي» في إطار الاهتمام والجهود المستمرة لوزارة الصحة والسكان بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية، وذات الجودة بالوحدات الثابتة على مستوى المحافظة، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ضمن مبادرة «أيامنا أحلى».

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه سيتم تنفيذ 3 قوافل للصحة الإنجابية بثلاث قرى بمدينة شربين وهي: «الضهرية، أبوجلال، بساط كريم الدين»، وسيتم إطلاقها من يوم 22 وحتى 24 من شهر فبراير الجاري مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

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وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن هدف هذه القوافل توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان المنتفعات بقرى «حياة كريمة» والمناطق المحرومة من تلك الخدمات وذات المؤشرات المنخفضة في الصحة الإنجابية، حيث سيتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وخاصة الوسائل طويلة المفعول من خلال مجموعة من أخصائيي تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيي النساء لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ويتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال فرق الإشراف بمديرية الصحة والإدارات الصحية.

يذكر أن مديرية الصحة بالدقهلية نظمت قافلة طبية علاجية بقرية «ميت يعيش» مركز ميت غمر أجرت خلالها الكشف الطبي على 1359 مريضا خلال يومي 15 و16 فبراير 2021، وذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة.