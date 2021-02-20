وفاة رئيس الجمعية المصرية الرمدية الأسبق بفيروس كورونا في الدقهلية

فقدت نقابة أطباء الدقهلية اليوم ثاني أعضائها خلال أسبوع وهو الدكتور ثروت مقبل، أستاذ الرمد بكلية الطب جامعة المنصورة، ومدير مركز العيون سابقا، ورئيس الجمعية المصرية الرمدية الأسبق، وعضو المجلس العالمي والبورد العربي للعيون، إثر وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وبذلك الدكتور ثروت مقبل الشهيد رقم 61 من أطباء الدقهلية وذلك بعد 5 أيام فقط من وفاة الدكتور الدكتور وائل حمدي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى السنبلاوين العام.

ونعت نقابة الأطباء، في بيان لها، الراحل وقالت فيه: «تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء في وفاة الدكتور ثروت مقبل، أستاذ الرمد بكلية الطب جامعة المنصورة، ومدير مركز العيون سابقا، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وإنا لله وإنا اليه راجعون».

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور ثروت مقبل توفي بعزل مستشفي جامعة المنصورة اليوم بعد أن قضى بها 10 أيام، وتوفي متأثرا بإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشحات لـ«الوطن » أنه تم ضم الدكتور ثروت مقبل إلى لوحة شرف أطباء الواجب، ليكون الشهيد رقم 61 بين أطباء الدقهلية والذين توفوا متأثرين بإصابتهم بكورونا منذ بدء الجائحة من بينهم 10 أطباء خلال عام 2021.

ونعي مركز طب وجراحه العيون، جامعه المنصورة، في بيان له الراحل، ذكر فيه: «والله إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون ولا نزكيه على الله عز وجل ولا نقول إلا ما يرضي الله، بخالص الحزن والأسى تنعي إدارة ورئاسة قسم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بمركز طب وجراحة العيون أحد أساتذة وأعمدة طب وجراحة العيون محليا ودوليا، أستاذ الأجيال والأب الروحي أستاذ دكتور ثروت مقبل، أستاذ طب وجراحة العيون، جامعة المنصورة ومدير مركز العيون ورئيس الجمعية المصرية الرمدية الأسبق وعضو المجلس العالمي والبورد العربي للعيون. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة وأن يتغمده برحمته الواسعة ويجعل كل ما قدمه في ميزان حسناته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان على فقدانه».