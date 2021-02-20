«100 جنيه».. أسعار تذاكر ومواعيد عرض مسرحية اللوكاندة

استطاعت مسرحية اللوكاندة، بطولة أشرف عبد الباقي ومجموعة من الوجوه الشابة، أن تحتل قائمة تريندات جوجل، على الرغم من بدء عرضها على قناة «دي إم سي»، اليوم الجمعة الماضي.

ويبحث الكثيرون عن مواعيد عرض وأسعار التذاكر للمسرحية الكوميدية اللوكاندة لايف على المسرح، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها لسلسلة الخدمات الإخبارية في مجال الفن الإجابة عن هذه التساؤلات، في السطور التالية..

مواعيد عرض مسرحية اللوكاندة

وتعد المسرحية أول مشروع مسرحي يتم تقديمه في هيئة «سيت كوم» بمصر والوطن العربي، تتكون من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثه حول 2 من الأشقاء ورثا لوكاندة عن والدهما، وأحد الشقيقين بخيل بينما الآخر غني وكريم للغاية، وبينهما ابن أخيهم الثالث الذي ورث غرفة في «اللوكاندة»، يدور كل ذلك في إطار كوميدي يستعرض مواقف مضحكة للأسرة، بسبب اشتراكهم في الورث.

يتم عرض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد بشارع عماد الدين.

أسعار تذاكر العرض المسرحي اللوكاندة

ويتم بيع التذاكر بسعر موحد 100 جنيه، من خلال شباك المسرح أو من موقع تيكتس مارشيه، أونلاين، ويمكن للراغبين الحصول على التذكرة أونلاين وحجز المكان المناسب، والدفع عن طريق بطاقات الدفع الائتماني.

مسرحية «اللوكاندة» من بطولة، أشرف عبد الباقي، حمدي المرغني، ويزو، ودياب وإبرام سمير، وأحمد الطماني، وعلي حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، ونورهان منصور، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني، من تأليف كريم سامي، أحمد عبد الوهاب، ديكور محمود سامي، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، كلمات أيمن بهجت قمر، ملابس هالة زهوي، موسيقى أحمد الموجي، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، مدير الفرقة رشدي سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، وإنتاج متعاون بين شركتي وورك شوب وسينرجي.