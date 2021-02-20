مدحت العدل يدعم مطربي المهرجانات: عبدالحليم حافظ أول ما طلع اتهاجم

أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أن مطربي المهرجانات يجب أن نحتويهم بدلا من الهجوم عليهم، كاشفا أن الكثير من نجوم الطرب حول العالم وليس في مصر فقط، تعرضوا لهجوم كبير خلال ظهورهم الأول على الجمهور، كما حدث مع الراحل عبدالحليم حافظ، والعالمي مايكل جاكسون.

وكشف «العدل»، خلال لقائه مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة، السبت، عن أنه يعمل حاليا على كتابة فيلم عن فريق «المدفعجية»، الذي اشتهر في الفترة الأخيرة بتقديم مهرجانات شعبية حققت نجاحا كبيرا، كان من بينها مهرجان «مليونير مليونير»، وهو تتر مسلسل «100 وش»، موضحا أن فكرة صناعة فيلم عن مطربي المهرجانات الشعبية خرجت من شقيقه المنتج جمال العدل.

فتحي سلامة أول من نبه لموسيقى المهرجانات الشعبية

وقال الكاتب والسيناريست، إن أول من نبه عن موسيقى المهرجانات، كان الموسيقار فتحي سلامة، مشيرا إلى أن غناء المهرجانات الشعبية اتجاه يحقق نجاحا كبيرا في الاوساط المصرية، ويجب أن نحترم هذا النجاح، ونعمل على تقويمه فقط وليس رفضه.

مدحت العدل يشيد بمبادرة الرئيس السيسي «اتكلم عربي»

وأعلن «العدل» أنه تحمس بشكل كبير لمبادرة «اتكلم عربي»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل فترة، ويعمل حاليا على أوبريت غنائي في نفس هذا الإطار، ستقوم بغنائه المطربة كارول سماحة، ويتعاون فيه مع الملحن ميشيل فاضل، مشيدا بهذه المبادرة وهدفها.

وأوضح أن هذه المبادرة مهمة جدا، لتواجه الثقافة الأجنبية التي بدأت تتوغل في أوساط الأطفال الصغار والمرهقين، لأن ذلك سيؤثر على هوية الشعب المصري بأكلمه، مشددا على أن الهوية تبدأ من اللغة، وإذا كان هناك من يرغب في طمس هوية شعب ما، لا يحتاج سوى أن يجعل هذا الشعب لا يتحدث لغته الأم.