المصرف المتحد يعلن فوز 82 مبدعاً بجائزة «The United Bank Chairman’s Award» لعام 2020

أعلن المصرف المتحد عن فوز 82 مبدعاً فى أول مسابقة لتميز أداء فريق عمل المصرف المتحد بالفروع والإدارات، التى ينظمها البنك تحت عنوان «جائزة رئيس المصرف المتحد للتميز 2020» The United Bank Chairman’s Award إدارياً وتقنياً وفكرياً لفريق العمل.

شارك فى فعاليات المسابقة 1800 موظف على مستوى جميع فروع المصرف المتحد الـ65، بالإضافة إلى فريق عمل 29 إدارة من إدارات المصرف بـ3 مراكز رئيسية، فضلاً عن فعاليات اختيار أفضل 3 أفكار لمنتجات أو خدمات مبتكرة جديدة يطرحها المصرف المتحد وفقاً لاستراتيجيته.

وأعلن أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أسماء الفائزين بالجوائز فى احتفال عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» ضم فريق عمل المصرف المتحد الـ1800 بمختلف الفروع والإدارات والإدارة العليا.

وأعرب «القاضى» عن سعادته بفوز الـ82 متميزاً ومبدعاً من فريق عمل المصرف المتحد بأفضل أداء إدارياً وتقنياً وفكرياً خلال 2020، مشيراً إلى أن فريق العمل أثبت عملياً مستوى أداء وكفاءة عالية مكنته من وضع المصرف المتحد فى مصاف البنوك الكبرى.

وأشار إلى أن هذه الجائزة تعد البداية الحقيقية لتقدير الكفاءات وتشجيع أصحاب الأفكار المبدعة على المضى قدماً نحو مزيد من الابتكارات، وكذلك تقدير المخلصين والأكفاء وتشجيعهم على المزيد من الإبداعات فى مجال العمل المصرفى الإلكترونى، الذى يشهد نمواً كبيراً، خاصة عقب تفشى أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن الجائزة تهدف إلى تطبيق مفاهيم عدة، منها ترسيخ مبادئ وقيم التميز، وجودة الخدمات المصرفية، والحوكمة، وتطبيقات التكنولوجية الرقمية، وتلبية احتياجات العملاء وفقاً للمقاييس العالمية، الأمر الذى أشاع جواً من التنافس الإيجابى الفعال بين فريق عمل المصرف المتحد بمختلف الفروع والإدارات.

وتعتمد «جائزة رئيس المصرف المتحد للتميز 2020» Chairman’s Award The United Bank على ثلاثة محاور رئيسية هى: تحقيق رؤية واستراتيجية المصرف المتحد القائمة على الابتكار وتشجيع المبدعين كأساس قوى لاستدامة النمو، والأداء المتميز فى الفروع لخدمة قطاع عريض من العملاء وجذب الشرائح المختلفة لتحقيق رؤية الدولة المصرية والبنك المركزى فى التحول لمجتمع غير نقدى وتوسيع قاعد الشمول المالى، وأفضل 3 أفكار مبتكرة من المنتجات أو الخدمات مما يشجع فريق العمل على الإبداع لكسب رضا العملاء.