تشميع 878 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالمحلة

أكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، غلق وتشميع 878 منشأة متنوعة لمخالفتها لمواعيد الغلق الجديدة، وتحرير 453 محضرًا لمنشآت ومواطنين، بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية.

ويأتي ذلك في إطار الحملات التي تشنها رئاسة مركز ومدينة المحلة منذ إصدار تلك القرارات في ديسمبر الماضي حتى اليوم.

وكشف رئيس مدينة المحلة، عن أن 878 قرارًا بالغلق لمخالفة مواعيد الغلق تضمن 246 محالًا تجاريًا، 131 مطعمًا، 13 سوق، 177 مقهى، 56 ورشة، 290 سنترًا تعليميًا، وتحرير 453 مخالفة، شملت 304 محاضر نظافة، 101 محضر إشغال طريق، و48 محضرًا شهادة صحية.

وتم رصد تلك المخالفات من خلال اللجنة المشكلة من الإدارات المعنية بمجلس المدينة بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطري، وتم تكثيف أعمال حملات الإشغالات ومراقبة الأسواق، ومتابعة مدى التزام المحال بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».