حظك اليوم الإثنين 22-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتحلى مواليد برج الجدي بالصبر والحكمة، فضلا عن الالتزام بالمواعيد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك.. لا تتعجل الأمور وانتبه لحقوقك وتأن في حكمك على الأمور والأشخاص.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم إظهار عدم الاكتراث بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم الهندي سلمان خان، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.