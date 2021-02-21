الزمالك يستشهد بالنجم الساحلي لتأجيل مباراة تونجيث

طالبت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بتأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وخاطبت اللجنة، الاتحاد المصري لكرة القدم ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي «كاف» لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وفقا للائحة والتي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ.

وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران، قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال.

يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية، ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة.

ومن جانبه، حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على توجيه رسالة خاصة للاعبين لتحفيزهم في الفترة الحالية، وخاصة قبل مواجهة تونجيث بطل السنغال.

وتحدث البرتغالي مع اللاعبين عن النظام في الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وعدم الخروج عن النص، مؤكدا أنه لن يستطع التغيير في القوام الرئيسي خشية تعرض الفريق لأي كبوة، وأن الملعب هو الفيصل بين جميع اللاعبين.

ووضع الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة الكرة قائمة من المحظورات على اللاعبين بمجرد الوصول إلى السنغال، وأبرزها عدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام للتركيز في التدريبات، وعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي نهائياً، والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.