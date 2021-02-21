محمد هنيدي: ورثت من جدي الصديري والعصايا بس رميتهم في الشارع

قال الفنان محمد هنيدي إنه مُحب للسهر، سواء بسبب شغله أو بصفة عامة، لطبيعة شغله في المسرح، واصفا السهر بـ«أحلى عيشة»، معبرا عن حبه لمنطقة إمبابة، «بلدي، أحلى مكان، وبداية السهر كانت فيه، سهر بفكر أعمل إيه، سهر عشان المذاكرة، سهر قاعدة مع صحابي على النيل، أنا من إمبابة وكل عيلتي هناك، واخواتي والأهل لسة موجودين هناك، كل الحب والتقدير لإمبابة.. أجدع ناس».

وأضاف «هنيدي» خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنه كان يسهر مع أصدقائه ليلا، ومع جده في النهار، «سهرته كانت مقلوبة، وقعدته لذيذة، وكنت أقرب الأحفاد له، وليا معاه عاملة خاصة في كل حاجة، لحد ما انتقل لرحمة الله، وقالولي جدك سابلك حاجة، قولت يمكن فيه أرض ورث ولا حاجة، فلقيته سايبلي الصديري بتاعه، طبعا انفعلت وقتها روحت رميهم في الأرض».

وأوضح أنه لا يعرف سبب العلاقة الخاصة التي تجمعه مع جده، مرجحا أن يكون السبب كونه جاء بعد 4 أحفاد بنات، «كنت شخص لذيذ واللي بيطلبه مني بعمله له، كنت بحبه جدا وفي نفس الوقت بمشي أموري، أي خناقة مع عيلتي مكنش حد يقدر يتكلم معايا عشان جدي، بعد ما مات كله خد حقه».

وتابع: «كنت بحب ألعب كورة مع صحابي في الشارع، وطول الوقت أهلي يقعدوا يندهوا عليا، خاصة في الشهر الكريم، كان السهر له طعم حلو أوي، ولعب الكورة، والسهر جزء كبير من حياتنا ويكفي أن أم كلثوم غنت للسهر، رينا يخلي السهر والمزاج الحلو».

وواصل: «جدي كان طيب وبيوجهني في الصح، وفرحان بيا كحفيد، وشخصية بعتز بيها الله يرحمه، خاصة أن إحنا أخين و4 بنات، وجدي صعيدي فكان حابب يكون له حفيد ولد، ولما جه العيل فكان مسموح له يعمل أي حاجة، كنت مُدلل، طول الوقت عامل مشاكل في الشارع وأعمل المصيبة وأطلع لجدي، مين الجدع اللي يطلعلي بقى، أي حاجة كنت بهرب على جدي».