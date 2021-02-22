القاهرة والجيزة تستعدان للامتحانات بـ14 إجراء جديدا ضدد كورونا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حزمة من الإجراءات الإحترازية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل، التي من المقرر عقدها يوم 27 فبراير الجاري، بعد تأجيلها منذ يناير الماضي، بسبب ذروة فيروس كورونا.

وأكّد وزير التربية والتعليم، حرص جميع المديريات التعليمية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل المستمر على تعقيم لجان الامتحانات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنَّ جميع المدارس ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل بداية الامتحانات بـ24 ساعة.

14 إجراء جديداً لمواجهة فيروس كورونا في لجان الامتحانات

ترصد الوطن في السطور الآتية، أهم 14 إجراءاً جديداً لمواجهة فيروس كورونا في لجان الامتحانات وهي:

1- قياس درجة حرارة المعلمين قبل دخول اللجان الامتحانية.

2- ضرورة التباعد الاجتماعي بين الطلاب على ألا تقل المسافة عن 2 متر.

3- الاستمرار في تعقيم الفصول الدراسية بالمدارس المقرر عقد الامتحانات فيها.

4- قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

5- على كل طالب إحضار جميع الأدوات الكتابية الخاصة به اللازمة للامتحان.

6- منع تداول الأدوات والمستلزمات المدرسية بين الطلاب في اللجان الامتحانية.

7-تخصيص غرف عزل للطلاب المشتبه فيهم في المدارس أثناء فترة الامتحانات.

8- عدم تواجد أكثر من فصل دراسي واحد لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.

9- إلزام جميع الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامات تجنباً من الإصابة بفيروس كورونا.

10- منع أولياء الأمور من الانتظار أمام المدارس تجنباً للإزدحام.

11- الاهتمام بنظافة المدارس وتطهيرها باستمرار.

12- التعقيم المستمر للجان قبل وبعد الامتحانات.

13- الحرص على توفير جميع الأدوية اللازمة بغرف العزل بالمدارس في جميع المديريات التعليمية.

14-عدم السماح لأي طالب بدخول المدرسة يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

جدير بالذكر أنَّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكّد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل علي تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، لافتاً إلى أنَّ الوزارة كانت حريصة على مستقبل أبنائها الطلاب قبل إعلان قرارات عقد الامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، موضحًا أنَّ وزارة التربية والتعليم تعمل بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية على حماية الطلاب من أي مكروه خلال سير الامتحانات.