تغلق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساء اليوم الإثنين، باب التقديم للحجز بقرعة أراضي الإسكان المتميز التكميلية، وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن معظم الأراضي المتاحة للحجز منذ يوم أمس الأحد، تم حجزها، وفي مقدمتها، أراضى مدينة الفيوم الجديدة، والتي انتهت خلال 40 ثانية فقط.

المجتمعات العمرانية تغلق باب حجز أراضي القرعة التكميلية مساء اليوم

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، بمدن « بدر، الفيوم الجديدة، أسوان الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة» مشيراً إلى أنه يتم طرح تلك الأراضى كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق، خلال يوليو الماضي، بشرط عدم سحب جدية الحجز، وأن التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال بنك التعمير والإسكان، ويتم سداد ثمن قطعة الأرض، بنظام تقسيط يمتد إلى 3 سنوات، تسهيلاً على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، للبناء عليها والاستقرار بها.

مصادر لـ«الوطن»: حجز أراضي الفيوم الجديدة في 40 ثانية

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أتاحت لأكثر من مواطن الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين 4 أفراد في القطعة الواحدة، عكس ما يتم في الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي.

الحالات التي تمنع المتقدم من الحصول على قطعة أرض ضمن الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان

وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي الحالات التي تمنع المتقدم من الحصول على قطعة أرض من ضمن الأراضي التي تطرحها الوزارة، وهي كالتالي :

1- أن يكون شخصا غير طبيعي، أو مواطناً غير مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا «شركة أو مؤسسة».

2 - ألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

3- أن يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير.

4 - أن يكون المتقدم ليس من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقًا للجدول المرفق بكراسة الشروط.