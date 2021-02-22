عاجل.. سيارة نقل ثقيل تصطدم بعمود إنارة ومسجد على الطريق بالدقهلية

أنقذت العناية الإلهية منطقة «سندوب» بمدينة المنصورة، من حادث مروع بعدما انقلبت سيارة نقل ثقيل ومقطوراتها المحملة بنواتج حفر في الدقهلية، اليوم، واصطدمت بكشك وعمود إنارة ومسجد على الطريق، وتوقفت قبل أن تصطدم بمحول كهرباء، ما تسبب في إصابة سائقها وأحد المواطنين.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إخطار إلى العميد طارق عبدالهادي، مأمور مركز المنصورة بانقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورتها المحملة بنواتج حفر، عقب نزولها من كوبري منية سندوب العلوي.

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انتقل إلى مكان الحادث مأمور المركز وسيارة الإسعاف وهاني سليمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة، والأجهزة التنفيذية بالمركز، وتبين إصابة سائق السيارة ويدعى «محمد إبراهيم علي»، وأحد المواطنين كان متواجدا بمكان الحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن السيارة رقم «د ق ص 4682» وخلفها مقطورة رقم «د أ ط 8675»، انقلبت بعد نزولها من كوبرى منية سندوب العلوي علي طريق «المنصورة – أجا» مما تسبب في توقف أحد جانبي الطريق، بعد أن اصطدمت السيارة بكشك وأحد أعمدة الإنارة ومسجد على الطريق، وتوقفت قبل اصطدامها بمحول كهرباء على الطريق.

وتمكنت رئاسة مركز المنصورة بقيادة هاني سليمان، من إعادة تشغيل الطريق بعد إزالة نواتج الحفر التي سقطت بالطريق باستخدام لوادر رئاسة المركز، وتم إعادة فتح الطريق مرة أخرى فيما استمرت السيارة علي حالها لحاجتها إلي ونش كبير لتحريكها من مكانها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية .