18 متسابقة تنافسن على لقب «الأم المثالية» بالبحر الأحمر (صور)

اجتمعت اللجنة المشكلة لاختيار «الأم المثالية» في محافظة البحر الأحمر بمديرية التضامن الاجتماعي، برئاسة الأحمدي محمد الوكيل، وكيل وزارة التضامن، اليوم الاثنين، تحت إشراف اللواء محمد البنداري، وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة.

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي أن لجنة اختيار الأم المثالية، برئاسة وكيل وزارة التضامن، تضم في عضويتها رؤساء وممثلي مؤسسات حكومية وأهلية والقطاع الخاص، وممثل مجلس النواب، والجمعية القبطية، وذلك بناءً على قرار صادر من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضح الأحمدي محمد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أن عدد الأمهات اللاتي تقدمن لمسابقة «الأم المثالية» في المحافظة، بلغ 29 مرشحة لهذا العام، تنطبق الاشتراطات على 18 متسابقة منهن، وتم استبعاد 11 لعدم اكتمال شروط الترشح.

وأشار إلى أن احتفالية «عيد الأم» تعد تقليداً هاماً تحرص الوزارة على إقامته سنوياً، والاستعداد له مبكراً، نظراً لما يمثله من قيم ومفاهيم التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية، التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح.

وكشفت لجنة اختيار الأم المثالية عن أن المعايير للترجيح للمسابقة تكون من خلال قصة العطاء والتضحية من أجل رعاية الأبناء والأسرة، مشيراً إلى أنه تم عرض قصص الأمهات المتقدمات على اللجنه بطريقة لا تدل على شخصية المتسابقة، حتى تضمن اللجنة الحيادية والشفافية في وضع الدرجات الترجيحية.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن مسابقة الأم المثالية في الدورة الجديدة للعام 2021 عن فتح باب الترشح طبقاً للشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات، ومنها ألا يقل سن الأم عن 50 سنة في 31 ديسمبر 2020، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 5، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في السنوات النهائية من الدراسة الجامعية، ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير القابل للتعلم.

وتضمنت الشروط التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية، ترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء، وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات، وإعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسري للأبناء بدور الرعاية.

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وتكريم الأم البديلة، وتكريم أم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، تميز في أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية.