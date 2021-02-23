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50 ألف جنيه غرامة لمواطن نشر صورة فتاة بالفيس بوك في قنا

كتب:

رجب آدم
03:43 م | الثلاثاء 23 فبراير 2021
فيس بوك

فيس بوك

قضت المحكمة الاقتصادية بجنح قنا، الدائرة الإبتدائية الثانية، بتغريم مواطن 50 ألف جنيهًا وإلزامه بدفع المصروفات الجنائية، لارتكابه واقعة السب والقذف ضد فتاة ونشر صورتها على موقع التواصل الإجتماعي «الفيس بوك».

ترجع أحداث القضية إلى شهر يونيه من عام 2020، عندما تقدمت فتاة تُدعى «إيمان.ع.ك»، بشكوى لمركز شرطة الأقصر، بتضررها من قيام شخص بسبها وقذفها،  إضافة إلى نشر صورتها الشخصية دون علمها على  على موقع التواصل «فيس بوك».

توصلت التحريات للحساب من خلال رقم الخط الأرضي للإنترنت، وتبين أن صاحبه يدعى «محمد.ن.ق»، جرى ضبطه وعاقبته المحكمة بدفع غرامة قدرها 50 ألف جنيهًا، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، بتهمة السب والقذف.

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