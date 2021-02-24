حظك اليوم الأربعاء 24-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء قادر على التحليل والبحث عن حل لأي مشكلة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة «حظك اليوم» لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بتجنب الزهو بنفسك والعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، اصبر 3 أيام لتتحسن الأحوال.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.