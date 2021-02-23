رئيس شركة التعمير: قرى مصر ستكون مخدومة بالصرف الصحي خلال 3 سنوات

أعلن اللواء سيد العشري، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى السابق، أنه من المقرر أن يجري توصيل الصرف الصحي لجميع قرى مصر خلال الـ3 سنوات المقبلة، لافتا إلى أن نسبة التغطية وصلت نحو 38% من القرى، موضحا أنه خلال فترة لا تتخطى 6 سنوات، جرى تنفيذ مشروعات صرف صحي، تتضمن شبكات ومحطات في مختلف القرى، تخطت النسبة التي جرى تنفيذها خلال الـ30 سنة الماضية.

رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق: قرى مصر ستكون مخدومة بالصرف الصحي بالكامل خلال 3 سنوات

وأضاف العشري، أن تكلفة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، أعلى بكثير من تنفيذ مشروعات المياه، نظرا لمحطات الروافع ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى أن توجه الدولة في الوقت الحالي نحو محطات المعالجة الثلاثية للاستفادة مرة أخرى بمياه الصرف المعالجة في أعمال الزراعة.

العشري: كميات المياه المنتجة يوميا تصل لـ34 مليون متر مكعب تغطي نحو 99% من سكان مصر

وأشار إلى أنه بالنسبة لقطاع مياه الشرب، قال إن كميات المياه المنتجة يوميا، تصل لـ34 مليون متر مكعب يوميا، وتغطي تلك النسبة نحو99% من سكان مصر، لكن هناك بعض المناطق المختنقة التي تسمى بالمناطق الساخنة، وهو ما يجري تنفيذ محطات على الأطراف بها، وتنفيذ حلول غير تقليدية.

وبما يتعلق بمحطات التحلية، قال إن الدولة اتجهت مؤخرا لهذا الملف، لمعالجة مشكلة ندرة المياه، موضحا أن المحافظات الحدودية، لن تحتاج أي نقطة مياه من نهر النيل، وستكتفى ذاتيا بتحلية مياه البحر، موضحا أن التقدم التكنولوجي، ساهم بشكل كبير فى تقليل تكلفة تنفيذ محطات تحلية المياه.

العشري: ميزانية الشركة للعام الجارى من المتوقع أن تصل لنحو 2 مليار جنيه

من ناحية أخرى، كشف رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن ميزانية الشركة للعام الجاري، من المتوقع أن تصل لنحو 2 مليار جنيه، وخاصة بعد الحصول على مشروعات جديدة، تتعلق بإنشاء محطات صرف وشبكات صرف صحي في عدد من المحافظات.

وأوضح أن محطة معالجة الجبل الأصفر، تصل طاقتها الإنتاجية نحو 2.5 مليون متر مكعب يوميا، ومن المقرر أن تصل لـ3.5 مليون متر مكعب فى اليوم، خلال عام 2022، موضحا أن محطة الجبل الأصفر، ستكون المحطة الأكبر على مستوى العالم، بعد وصولها لـ3.5 مليون متر مكعب في اليوم، مشيرا إلى أن المحطة، تغطي احتياجات نحو 80% من سكان محافظة القاهرة.