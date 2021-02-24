غدا انتهاء تسجيل الدورة الثالثة من امتحانEST لطلبة الدبلومة الأمريكية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انتهاء فترة التسجيل للدورة الثالثة من امتحان EST لطلاب الدبلومة الأمريكية، غدا الخميس الموافق 25 فبراير الجارى، موضحة أن الامتحان سيتم عقده يوم السبت 13 مارس المقبل، مؤكدة أنه يمكن للطلاب التسجيل في امتحان EST من خلال الرابط المخصص لذلك.

ولفتت الوزارة، إلى أن الامتحان المصرى EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية، مؤكدة أن فترة السماح تمتد حتى 6 شهور (من 15 فبراير 2021 حتى 15 أغسطس 2021) لطلاب G12, G11.

وأكدت الوزارة أنه سيتم توفير كم هائل من المصادر التعليمية للطلاب، وإتاحة فرصة لهم للاطلاع على كل ما يتعلق بالمناهج الدراسية، مشيرة إلى أن منصة التعليم المصرى، تهدف لمساعدة جميع الطلاب في التعرف على مصادر التعليم المختلفة التى يتم من خلالها شرح المناهج الدراسية لجميع الطلاب.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن الامتحان المجمع أو متعدد التخصصات «غير مقلق»، لافتة إلى أنه سيكون في مستوى الطالب المتوسط، وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم اعتباراًمن يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، بعد تأجيلها منذ الشهر الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن سبب تغيير شكل امتحانات الشهادة الإعدادية، عن ما أعلن في يوم 14 فبراير، هو التخفيف على على الطلاب، وتغيير طريقة التقييم، مشيراً إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتمّ تعقيمها وتطهيرها قبل بداية الامتحانات بنحو 24 ساعة، لتوفير الحماية الكاملة للطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه هناك تنسيق بين الوزارة وجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لتنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، للحفاظ على أرواحهم من الإصابة بفيروس كورونا.