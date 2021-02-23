الأزمات المالية تقطف «ورد» حنان مطاوع قبل رمضان: المسلسل مهدد بالخروج

مع بدء قرب الموسم الرمضاني، يبدأ عدد من المسلسلات في السقوط من قائمة العرض في الموسم الأهم، ويبدو أن مسلسل «ورد» الذي تخوض به الفنانة حنان مطاوع السباق الرمضاني المقبل، سيكون اول المنسحبين من السباق، حيث علم «الوطن» من مصادره الخاصة بتوقف تصوير المسلسل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك بسبب الأزمات المالية.

أزمة إنتاجية لمسلسل «ورد»

ووفقا لمصادر «الوطن»، فقد بدأ فريق العمل التصوير منذ فترة، حيث صوروا 8 أيام فقط، وتوقف العمل بعد ذلك بسبب أزمة مالية واجهت المسلسل، حيث إن العاملين به لم يحصلوا سوى على مستحقات 3 أيام فقط من إجمالي 8 أيام تصوير، وهذا التوقف جاء في الوقت الضيق الذي يجعل مصير المسلسل مجهولا، حول إذا ما كان سيلحق بالسباق الرمضاني أم لا؟

وكشفت المصادر أن فريق العمل في انتظار إما حل الأزمة وعودة التصوير، أول شهر مارس، أو خروج المسلسل بالكامل من رمضان.

مسلسل «ورد»، بطولة حنان مطاوع ونضال الشافعي ومحمد لطفي وصلاح عبدالله ومحمد عز وهاجر الشرنوبي وتيام مصطفي قمر وسارة الشامي، ومن تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي.

كما تشارك الفنانة حنان مطاوع في مسلسل «القاهرة كابول» بجانب طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي، وتدور أحداثه حول قضايا الإرهاب وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها حنان مطاوع مسلسل «بنت القبايل» وشاركت في بطولته بجانب عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني ومحمد رياض ومنة فضالي وهاجر الشرنوبي ومدحت تيخة وأشرف عبد الغفور وسميرة عبد العزيز وياسمين علي وعمر زهران ومحمود عبد الحافظ، وهو من تأليف شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.