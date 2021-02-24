«القابضة للمياه»: سحب تجمعات الأمطار بالمحافظات واستمرار حالة الطوارىء

شهدت عدد من المحافظات، أمس، موجة من التقلبات الجوية، وسقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار، لذا قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، باتخاذ كافة التدابير لسحب تجمعات مياه الأمطار، تجنبًا لحدوث أي أضرار أو تعطل في الحركة المرورية.

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، سحب تجمعات المياه في حينه، نافية أي تأثيرات على السيولة المرورية في أغلب المحاور والمناطق التي شهدت سقوط أمطار بنطاق محافظة القاهرة، مع استمرار التعامل بمعدات وأفراد الشركة لسحب كافة التجمعات من باقى النقاط.

رئيس الشركة القابضة يتابع تعامل الشركات مع موجة الأمطار

وتابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة القاهرة، أمس، بداية من الساعة 2.45 ظهرًا ولمدة ساعة تقريبًا، لتشمل مناطق (مصر الجديدة البارون - نفق إمبابة كورنيش الساحل - حدائق القبة - السلام - طريق النصر - طريق مصر الإسماعيلية قبل موقف عدلي منصور).

وأشار «رسلان» إلى التنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية، والتعامل الفوري بكافة المناطق والمحاور الرئيسية، مع مرور فرق المتابعة الميدانية للإبلاغ عن أي تجمعات، مع استمرار رفع حالة التأهب لحين انتهاء موجة التقلبات الجوية.

سحب المياه بالمحافظات

وأشارت الشركة إلى سقوط أمطار فى عدد من الشوارع والميادين بمدينة الإسماعيلية، منها منطقة نفق الممر، حيث تم التعامل معها بشكل سريع وفتح الطريق أمام السيارات وتحقيق السيولة المرورية، وكذلك منطقة الطريق الدائري، مشيرة إلى أنه يجرى التعامل بمنطقة طريق بورسعيد وسحب كميات المياه المتراكمة، بينما شهدت المراكز والمدن الأخرى بالمحافظة استقرارًا فى الأحوال الجوية.

وسقطت أمطار على محافظة الفيوم بمناطق السنترال، وميدان السواقى، وقصر الثقافة، وعبد المنعم رياض، وجاري التعامل وسحب المياه من الشوارع والميادين الرئيسية.

وفى السويس، شهدت المحافظة أمطارًا متوسطة لم ينتج عنها أي تجمعات للمياه، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار بالمحافظة، فيما استقرت الأحوال الجوية بمحافظة بورسعيد.