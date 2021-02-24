أبرز ملامح قرعة الأراضي التكميلية بـ5 مدن جديدة: نسبة الحجز 10%

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن حصيلة حجز الطرح التكميلي للأراضي المميزة للخاسرين من الطرح الأخير، والذين لم يسحبوا مقدم الحجز وقيمته 100 ألف جنيه، جائت كالتالي:

أولا.. مدينة بدر:

حُجزت 21 قطعة من أصل 126 قطعة ومتبقي 105 قطع، وأن القطع التي تم حجزها بالفعل هي أرقام (8/12/16/32/37/41/64/80/81/88/89/100/101/106/113/118/131/142/151/152/153)

ثانياً.. مدينة العاشر من رمضان:

لم تُحجز أي قطعة، من القطع المتاحة والبالغ عددها 42 قطعة، وسيتم ترحيلها للقرعة القادمة.

ثالثًا.. مدينة برج العرب الجديدة:

حُجزت قطعة واحدة فقط رقم (812)، ومتبقي 61 قطعة.

رابعًا.. مدينة الفيوم الجديدة:

حُجزت جميع الأراضي المتاحة للحجز والبالغ عددها 14 قطعة في ثوان معدودة لا تتعدى 40 ثانية.

خامسًا.. مدينة أسوان الجديدة:

حُجز قطعتان فقط رقمي (23 / 25)، ومتبقي 134 قطعة.

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أن إجمالي عدد القطع التي حُجزت بالقرعة هي 38 قطعة فقط، من إجمالي 380 قطعة مطروحة في القرعة التكميلية أي نسبة 10%.

وأرجعت المصادر امتناع المتقدمين عن الحجز، إلى سعر الأراضي المتاحة، حيث تم الطرح بأسعار مبالغ فيها، مقارنة بأسعار القرعات السابقة ومواقع الأراضي بها، مشيرة أيضًا إلى أن أماكن الطرح غير جيدة باستثناء أراضي مدينة الفيوم الجديدة، والتي حُجزت خلال 40 ثانية فقط.

إعادة طرح الأراضي التي لم تُحجز بقرعة 2021

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع إعادة طرح الأراضي التي لم تُحجز خلال القرعة التكميلية القادمة لعام 2021، والمتوقع الإعلان عنها خلال مارس المقبل.

وأكدت المصادر، أن الهدف من طرح أراضٍ جديدة، هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتملك وحدات سكنية بالمدن الجديدة، للحد من الزحام بمحافظات الجمهورية.

الأراضي الجديدة طُروحت بـ5 مدن جديدة

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، بـ5 مدن جديدة، وهى بدر، والفيوم، وأسوان، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، مشيراً إلى أن طرح تلك الأراضى يأتي كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق والذى تم الإعلان عنه بالصحف خلال يوليو الماضي، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.