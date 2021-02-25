حظك اليوم الخميس 25-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يتميز بأنّه مبدع وعاطفي، كما أنّه سخيّ وإيجابي، ويمتلك الأسد شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف رغم الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغط، قد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.