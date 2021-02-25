استعدادات مكثفة لامتحانات نصف العام بمعهد الخدمة الاجتماعية في بنها

أعلن الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، أنه تم رفع درجة الإجراءات الوقائية والاحترازية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعهد، والعمل على توفير بيئة آمنة ومناخ نفسي ملائم للطلاب لأداء الامتحانات، والتي يؤديها 5760 طالبا وطالبة بالفرق الأربعة.

وأكد عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بصفة مستمرة، حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.

وقال «جمال الدين» إنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم السماح لأي طالب أو عضو هيئة تدريس أو موظف بدخول الامتحانات بدون كمامات.

كما تم التشديد على تجهيز بوابات التعقيم الذاتي، حيث تم تجهيز بوابتين للطلاب البنين والبنات، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل القاعات وحضور الطلاب قبل الامتحان بوقت كاف لإجراء أعمال المسح الحراري لهم باستخدام الكواشف الحرارية.

وأكد عميد المعهد على أن الإدارة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، خاصة في ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف أنه تم التأكيد على تواجد الأطقم الطبية لمواجهة أي حالات طارئة وتوفير حجرة عزل لأي حالات اشتباه خلال الامتحانات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشار الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة منى هدهد، مدير إدارة البيئة بالمعهد، لمتابعة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كافة سبل الوقاية للطلاب.