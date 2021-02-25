النيابة تصرح بدفن جثتي زوجين توفيا خنقا داخل منزلهما بالمحلة

صرحت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بدفن جثماني زوجين، بعد انتفاء الشبهة الجنائية، إثر مصرعهما اختناقا بغاز السخان داخل غرفة نومهما بمسكنهما في قرية بلقينا .

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغا من شرطة النجدة بوفاة زوجين داخل منزلهما فجأه بنطاق قرية بلقينا بدائره المركز .

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والنقيب محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة إلي مكان الحادث لمتابعة تطوراته.

وتبين من التحريات الأمنية التي أجراها ضباط مباحث مركز المحلة وفاة زوجين خنقا بسبب تسرب غاز السخان والبوتوجاز ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين لنقل الجثتين إلي مستشفي المحلة العام.

وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثتين وتسليمهما إلي ذويهما وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة .