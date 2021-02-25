الونش ومحمد عبد الشافي يلتحقان بمران الزمالك

خاض حازم إمام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، المقام حاليا، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام تونجيت السنغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي المقابل عاد الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، لاعبا الفريق للتدريبات الجماعية، حيث تعافى «عبدالشافي» من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة على مستوى الركبة.

في المقابل أصبح «الونش» جاهز تماما من الناحية الطبية، للمشاركة في المباريات بعد شفائه من الكدمة التي تعرض لها في لقاء الإسماعيلي، وغاب بسببها خلال مواجهة تونجيت السنغالي الماضية والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

شهد مران اليوم الخميس، انضمام السيد عطية، حارس فريق الناشئين بنادي الزمالك «مواليد 99» في المران الجماعي برفقة الثلاثي محمود عبد الرحيم «جنش» ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

ويأمل مدرب الحراس من زيادة المنافسة بين جميع الحراس، خاصة بعد عودة محمود جنش مرة أخرى للحراسة خلال المباراة الماضية أمام تونجيت السنغالي، بديلا لمحمد أبو جبل الذي خرج من القائمة، وحل محمد عواد على دكة البدلاء.

ويلتقي الفريق الأبيض مع وادي دجلة، في المباراة المقرر إقامتها الاثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

ويأمل الزمالك في مواصلة الانتصارات من أجل تعزيز صدارة الدوري العام وتوسيع الفارق مع النادي الأهلي الذي تنقصه 3 مباريات مؤجلة.