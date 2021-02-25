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حظك اليوم الخميس 25-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:13 ص | الخميس 25 فبراير 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بالجسد القوي والمرونة الكبيرة، والقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، ويكره التسول والبطالة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنافر القمر مع زحل وعطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق، نظّم جهودك واهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالعمل في صمت ولا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

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