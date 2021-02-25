خدمة جديدة من «يوتيوب» تتيح للمستخدمين جني الأموال.. «مش بس إعلانات»

يمكن للباحثين عن الربح من منصات التواصل الاجتماعي، البدء في اقتناص الخاصية الجديدة التي طرحها يوتيوب وهي تطويرالمحتوى ونشره مقابل مبالغ مالية شهرية، فبعدما قامت المنصات الإلكترونية بتطوير نفسها قامت أيضا بتشجيع مستخدميها لنشر فيديوهاتهم مقابل مبالغ مالية مستغلين بذلك ظروف جائحة كورونا.

وكان من أبرز تلك المنصات الإلكترونية منصة «يوتيوب» التي أعلنت تحديث محتواها وتقديم خططا تضم فرصا جديدة لتحقيق الدخل المالي لمنشئي المحتوى في المستقبل القريب، بالإضافة إلى طرق جني الأموال مباشرة من المشاهدين.

وشرح نيل موهان، كبير مسؤولي المنتجات في يوتيوب، كيفية الحصول على الأموال من خلال نشر فيديوهات، وأن أول تلك الطرق هي الإطلاق الوشيك لـ YouTube Shorts في الولايات المتحدة، وهو تنسيق فيديو عمودي يشبه TikTok تم إطلاقه في الهند العام الماضي وسيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف موهان في بيان تم نشره على مدونته وأطلعت «الوطن» على نسخه منه، أن برنامج شركاء يوتيوب دفع عشرات المليارات من الدولارات للمبدعين والفنانين وشركات الإعلام على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأكمل موهان فى بيانه: «اليوتيوب قدم منذ أكثر من عقد من الزمان برنامج شركاء YouTube (YPP)، وهو الأول من نوعه على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقمنا بدفع أكثر من 30 مليار دولار لمنشئي المحتوى والفنانين وشركات الإعلام».

وأضاف، يوجد حاليًا حوالي 10 طرق مختلفة لمستخدمي اليوتيوب لكسب المال من محتواهم، والتي تتراوح من عرض الإعلانات إلى بيع البضائع.

وأكد موهان عبر مدونته، أن شركة يوتيوب ستواصل تعزيز منتجاتها الحالية لتحقيق الدخل، ولكن سنجد أيضًا المزيد من الطرق لمساعدة منشئ المحتوى على تنويع مصادر أرباحهم بهدف خدمة جميع الأطراف.

سيبدأ «يوتيوب» خلال الفترة المقبلة تعزيز منتجات تحقيق الدخل من خلال طرح منتج رقمي على نطاق أوسع يسمى «التصفيق»، والذي كان قيد الاختبار منذ العام الماضي.

وكشف موهان أنه يمكن للمشاهدين شراء «التصفيق» على مقاطع الفيديو التي يستمتعون بها لدعم منشئ المحتوى المفضلين لديهم مباشرةً، حيث يمكن لمستخدمي اليوتيوب شراء تصفيق المشاهد على مقاطع فيديو منشئ المحتوى المشاركين وإظهار دعمهم لقنوات اليوتيوب.

وعند شراء «تصفيق Viewer»، فأنت تشتري الرسوم المتحركة «التصفيق» لمرة واحدة، والتي ستظهر لك فقط في الجزء العلوي من الفيديو، موضحا أن التصفيق هو فكرة مشابهة لشراء «بت» على Twitch وإرسالها إلى المشغلين، وإنه منتج رقمي يساعد منشئي المحتوى على كسب أموال حقيقية.