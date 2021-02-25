بريد الوطن.. مبادرات شبابية تطوعية

انتشرت موجة «مبادرات شبابية» بين أوساط الشباب المصرى خلال السنوات الماضية، وهذه ثقافة يمتاز بها المصريون فى أوقات الشدة، وهى «ثقافة التكاتف»، هذه المبادرات أثبتت نجاحها فى عملية «التغيير» بالمجتمع وقدرتها على صنع القرار مستقبلاً، تعاون جميع الوزارات التى تتبنى وتدعم المبادرات والمشاريع الشبابية فى خطوة تعزز من دور الشباب الإيجابى فى المجتمع وتطوير مهاراتهم وتبنى أفكارهم المختلفة، بدأ العديد من الشباب «المبادر» فى تكوين مجموعات شبابية لتبنى إحدى الأفكار لتحويلها إلى واقع ملموس يشعر به المجتمع.

حيث أطلقنا عدة مبادرات بمشاركة مجموعة شبابية، فى محاولات لمساعدة هذه الفئات عبر جهود أفرادها الذاتية، وهذه المبادرات منها دعم رجال الزى البرتقالى عمال النظافة ومبادرة دعم المرأة المعيلة ومبادرة دعم الجيش الأبيض بالمستشفيات، المبادرة بدأت كفكرة من خلال مناقشات فى مجموعة على تطبيق «واتساب»، ثم أُطلقت على «فيس بوك». مبادرة دعم عمال النظافة كان الهدف من إطلاقها تغيير ثقافة الشارع المصرى تجاه العمالة والتعامل مع هذه الفئة بالطريقة التى تليق بقدر المتاعب التى يواجهونها خلال قيامهم بأعمالهم. ومن هذا المنطلق فكرنا فى تكريمهم ورفع معنوياتهم ليشعروا بقيمتهم المجتمعية بدعمهم مادياً ومعنوياً. أما بالنسبة لمبادرة دعم المرأة المعيلة هدفها دعم الأسر المعيلة، وتحسين معيشتهم اجتماعياً وصحياً وتعليمياً بجانب مساعدات التى تقدمها الدولة مثل «معاش تكافل وكرامة» وأيضاً تغيير نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، والمبادرة الثالثة هى دعم الجيش الأبيض بالمستشفيات.

أحمد ياسر الكومى

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