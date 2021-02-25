بريد الوطن.. مصنع للبلاستيك يهدد حياة أطفالنا يا سيادة المحافظ

نعانى نحن سكان شارع منصور عبدالعظيم، المتفرع من شارع عمر بن الخطاب، آخر محمد نجيب بالقرب من مدرسة الغد، من وجود مصنع للبلاستيك فى المنطقة، تتصاعد منه الروائح الضارة بصحة المواطنين، وصحة أولادهم، ورغم أن هناك جهات حكومية مشكورة تصدت لمخالفات المصنع وقامت بغلقه وتشميعه، فإن صاحب المصنع وأبناءه قاموا بفتحه مرة أخرى، دون إذن الحكومة، ومع شعورنا باللاجدوى، اضطر عدد من السكان إلى ترك منازلهم، والتخلى عنها، هرباً من المصنع ومشكلاته، نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التكرم بتوجيه المسئولين فى حى المرج بإغلاق المصنع، رحمة بنا وبأولادنا.

عن الأهالى: مصطفى عبدالجابر كشك

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