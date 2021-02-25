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محمود مسلم

بريد الوطن.. بداية

كتب:

بريد الوطن
09:43 م | الخميس 25 فبراير 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

اختطافٌ مع سبق الإصرار

لقلبٍ لم يكن له قرار

ولحسن الحظ أن

أول تعارف بيننا

كان بتموز

فهذا الشهر يجمع شتاتنا فى المنتصف

فأوله هو

وآخره أنا

لا داعى لذكرى

فَ السابع منه

اليوم

عيدٌ مقدسٌ

فهو ذكرى مولده

واغترابى

فلا يمر يوم دونه

حتى وإن لم يحتفِ بى

مر على قصتنا تلك

أربع سنوات

كل عام كنت أحبه فيه أكثر

وكنت أشعر بابتعاده أكثر فأكثر

سمعت عن عذاب العاشقين

لكننى

عشت تفاصيلها

كما لو كنت أدفن حية كل ليلة

لكن مولده حياة

والاحتفال به واجب

                                                       أحمد شوقى الديسطى

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