بريد الوطن.. بداية

اختطافٌ مع سبق الإصرار

لقلبٍ لم يكن له قرار

ولحسن الحظ أن

أول تعارف بيننا

كان بتموز

فهذا الشهر يجمع شتاتنا فى المنتصف

فأوله هو

وآخره أنا

لا داعى لذكرى

فَ السابع منه

اليوم

عيدٌ مقدسٌ

فهو ذكرى مولده

واغترابى

فلا يمر يوم دونه

حتى وإن لم يحتفِ بى

مر على قصتنا تلك

أربع سنوات

كل عام كنت أحبه فيه أكثر

وكنت أشعر بابتعاده أكثر فأكثر

سمعت عن عذاب العاشقين

لكننى

عشت تفاصيلها

كما لو كنت أدفن حية كل ليلة

لكن مولده حياة

والاحتفال به واجب

أحمد شوقى الديسطى

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