"بنها الجامعي" يرفع درجة الاستعداد تزامنا مع الامتحانات

أعلن الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، اليوم الخميس، أنه تم رفع حالة الاستعداد في المستشفيات إلى الدرجة القصوى، تزامناً مع أعمال امتحانات التيرم الأول، واستئناف الدراسة في كليات الجامعة، التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وشدد مدير مستشفى بنها الجامعي على أهمية توفير جميع الإمكانيات البشرية والوقائية، بتواجد جميع الأطقم الطبية، من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورنا المستجد، طبقاً لبروتوكول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار «الدخاخني» إلى أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، برفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المستشفيات خلال فترة الامتحانات.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد مقترح البرنامج التدريبي «القيادة والتأثير»، الخاص بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة، ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية.

وأضاف أن البرنامج سوف ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، ويستمر على مدار 3 أيام، بإجمالى 18 ساعة تدريبية، ويتناول البرنامج التدريب على مهارات الاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات القيادة والإشراف وإدارة فريق العمل، والجوانب القانونية والمالية بالجامعات، وإدارة الوقت والاجتماعات، ونشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وقال الدكتور هانى شحتة، المدير التنفيذى للمركز، إن أولى جلسات البرنامج التدريبي سوف تبدأ خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس المقبل، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، على أن يتم حجز الدورة بمقر المركز بمبنى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.