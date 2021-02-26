المافيا الإيطالية تساعد الشركات المتعثرة ماليا بسبب كورونا

تواجه إيطاليا مشاكل اقتصادية كبيرة، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، وبدأت المافيا تتدخل لحل الأزمات المالية، التي تعاني منها الشركات الصغيرة المتعثرة في البلاد، ولكن يزداد القلق من أن تكون تلك المؤسسات مدينة لتلك العصابات في المستقبل.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، نقلاً عن دراسة أجرتها وزارة الداخلية في روما حول الجريمة المنظمة ، أن الشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم في البلاد قد حصلت على الأموال، لكن المافيا عادت بعد ذلك إلى «سلوك التخويف التقليدي الذي يهدف إلى السيطرة على أنشطتها الاقتصادية»، وترتفع مخاوف أن تصبح هذه الشركات «أداة لغسيل الأموال وإعادة تدوير رأس المال غير المشروع».

تم الإبلاغ على نطاق واسع أن الاقتصاد الإيطالي، قد تعرض لضربة كبيرة من تفشي فيروس كورونا، فيما تعلق الدولة أملها في التعافي على ماريو دراجي ، رئيس وزرائها الجديد الذي كان له الفضل في إنقاذ اليورو، لقد تم تكليفه بمعرفة أفضل طريقة لتوظيف 240 مليار دولار من أموال الإغاثة من أوروبا التي ستحصل عليها البلاد لمكافحة الفيروس وإعادة الاقتصاد.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الاقتصاد الإيطالي انكمش بنسبة 2.0٪ في الربع الرابع 2020، و 8.8٪ خلال العام بأكمله، ووصفه التقرير بأنه «أكبر انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية».

وترتفع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا لتقارب حاجز الـ 3 ملايين إصابة، ووصلت الإصابات في آخر 24 ساعة إلى 20 ألف إصابة، بينما وصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 96 ألف حالة وفاة ، وهو ثاني أعلى عدد وفيات بالمرض في أوروبا بعد بريطانيا، وسادس أعلى عدد على مستوى العالم، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».