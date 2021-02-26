وجبات ومشروبات تضر الطالب قبل بدء الامتحانات.. اعرفها

أوقات الامتحانات يلجأ كثير من الطلاب للمنبهات بمختلف أنواعها، اعتقادا منهم أن كثرتها تزيد من نسبة تركيزهم، وتمكنهم من السهر لساعات طويلة، وتبدأ الأمهات في إعداد وجبات قد تضر بالطلاب دون علمهم، لذلك يجب على الطلاب وأولياء الأمور الانتباه بشكل جيد في كل ما يتعلق بالصحة.

خبيرة تغذية: الأكلات المقلية تزيد من القابلية للنوم

في البداية تقول الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن هناك مجموعة من الأكلات يجب أن يبعتد عنها الطلاب أثناء فترة الامتحانات، أهمها الأكلات المملحة والأكلات المقلية والوجبات السريعة، كالدجاج المقلي، والبطاطس المقلية والمعجنات والأطعمة المسبكة.

وأضافت شعير لـ«الوطن»، أن هذه الأغذية تسبب وخما وكسلا وعدم تركيز، موضحة أنها وجبات دسمة، وعلى أساسها يتوجه كل الدم في جسم الإنسان نحو المعدة لتشغيل عملية الهضم، ويقل الدم الذي يصل إلى المخ، وبالتالي تقل نسبة تركيز الطالب، وتظهر عليه القابلية للنوم.

وأوضحت خبير التغذية، أن المنبهات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكفايين كالشاي والنسكافية، تعتبر مرهقة للطلاب، مشددة على أنه يجب ألا تزيد عن 3 فناجين سواء من الشاي أو القهوة أو النسكافية في اليوم، لأن كثرتها تسبب اضطرابات في الجهاز العصبي وزيادة ضربات القلب.

وأشارت إلى أنه يجب على الطلاب تناول الموز، والبيض المسلوق الغني بالكولين الذي يحسن من الوظائف المعرفية كالتركيز والانتباه، بالإضافة إلى ضرورة تناول القرع العسلي لاحتوائه على البيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A ويقوي جهاز المناعة.

وتنطلق، غدا، امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب صفوف النقل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حزمة من الإجراءات المشددة ضد فيروس كورونا، كتعقيم لجان الامتحانات جيدا وتطهيرها، وإلزام الطلاب والعاملين بضرورة ارتداء الكمامات الطبية.

وأعلنت الوزارة، أمس، عن النماذج الاسترشادية للطلاب، ‏وحثت الطلاب على ضرورة حلها والاطلاع عليها قبل الامتحانات، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث أي أعطال فنية مع الطالب في التابلت الخاص به، أثناء أدائه الامتحان، يحاول الطالب التعامل مع العطل بدقة حتى نهاية الوقت، وإذا لم يستطع الطالب حل المشكلة يحرر للطالب إثبات حالة ويسلم لشؤون الطلبة في المدرسة التي يؤدي فيها الامتحان.