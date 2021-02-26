طوارئ في إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها استعدادا للامتحانات

وجهت الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب بجامعة بنها رسالة للطلاب عبر صفحة الكلية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أكدت فيها اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية استعدادا لإمتحانات الفصل الدراسي الأول.

وطالبت عميد الطلاب بالإلتزام بالتباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات وعدم تداول الأدوات المكتبية والإنصراف فور الإنتهاء من الإمتحان وعدم التجمع والدخول من البوابة الرئيسية والخروج من البوابة الخلفية.

في سياق متصل، أعلنت عميد الكلية، تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية بالكلية والعمل على توفير بيئة آمنة ومناخ نفسى ملائم للطلاب لآداء الامتحانات، وأكدت على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بصفة مستمرة حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين .

وقالت إنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وعدم السماح لأى طالب او عضو هيئة تدريس أو موظف بدخول الامتحانات بدون كمامات، بالإضافة الى تجهيز بوابات التعقيم الذاتي وحضور الطلاب قبل الامتحان بوقت كاف لإجراء أعمال المسح الحرارى لهم باستخدام الكواشف الحرارية.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة بنها، تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية استعدادا لإمتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية والعمل على توفير بيئة آمنة ومناخ نفسى ملائم للطلاب لأداء الامتحانات .

وشدد القاضي على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وعدم السماح لأى طالب او عضو هيئة تدريس أو موظف بدخول الامتحانات بدون كمامات، بالإضافة الى تجهيز بوابات التعقيم الذاتي وحضور الطلاب قبل الامتحان بوقت كاف لإجراء أعمال المسح الحرارى لهم باستخدام الكواشف الحرارية.

فيما أعلن الدكتور إبراهيم راجح مدير الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بجامعة بنها رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لإمتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة، وأشار إلى وضع العلامات الاسترشادية وتوفير المطهرات وبوابات التعقيم بالكليات ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية والإدارة الطبية بالجامعة .

ولفت إلى التشديد علي اتخاذ كافة سبل الحماية والأمان داخل الخيام ووضع خطط للإخلاء في كافة الكليات وعمل محاكاة لها بمشاركة الطلاب بالكليات، والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها.

وأضاف «راجح»، أن الإدارة نظمت حملات توعية علي مستوى الجامعة بتوجيهات من الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وتم إعداد ورقة العمل متعلقة بدور كل كلية في اتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية وإجراءات التعقيم والتطهير لجميع مواقع إجراء الامتحانات وتم التشديد على ارتداء الكمامات لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة والتشديد على تحرير محاضر للمخالفين .