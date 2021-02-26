تكريم الحملة الشعبية لمواجهة كورونا ببلتان بالقليوبية

نظمت الحملة الشعبية من أهالي وشباب قريتي «بلتان» و «زاوية بلتان» التابعتين لمركز طوخ، في محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، احتفالية لتكريم الأطباء والممرضين والطاقم الإداري بحملة «إطمن نحن معاك»، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا بالجهود الذاتية.

حضر الحفل النواب أبوسريع إمام والدكتور نصيف الحفناوي عضوا مجلس الشيوخ وأسامة عبد الرحمن عضو مجلس النواب والقيادات الأمنية بمركز طوخ.

وقدمت الحملة الدعم لقاطني قرى الوحدة المحلية ببلتان والتي تضم بلتان وزاوية بلتان وعزبة زاوية بلتان والجزيرة والصفا، تبرعات من ممثلي المجتمع المدني والقادرين بالقرية.

وقال العميد محمود عبدالرحمن عمدة زاوية بلتان إن الحملة قامت بجهود مضاعفة للتصدي للجائحة، ولم تدخر جهداً التصدي لكل ما يواجه البلاد والمساعدة بالجهود الذاتية لنجاح هذه الحملة.

وقال أحمد يوسف، منسق عام المبادرة: «الحملة جاءت في إطار الوقوف مع الدولة المصرية يداً بيد، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومساعدة أهالينا من المصابين بالفيروس، سواء في العزل المنزلي أو في المستشفيات أو المشتبه في إصابتهم، من خلال توفير أنابيب الأكسجين، وتوفير احتياجاتهم العينية والعلاجية والدعم النفسي لهم من خلال التبرعات من الأهالي لشراء وتوفير أنابيب الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي، لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس، مع تزايد أعداد حالات الإصابة».

وأضاف: «البلدة تحولت إلى مستشفي ميداني لعلاج حالات الكورونا تبرع مجموعة من أهالي وكبار القرية للحملة بأجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم لحالات الاشتباه والعزل المنزلي، وتوفير التحاليل الطبية والأدوية اللازمة للمصابين غير القادرين، وتوفير جلسات الأكسجين لهم بالمجان».

وأضاف منسق المبادرة: «هذه الخطوة هي أقل دعم يمكن تقديمه لأهالي الوحدة المحلية من المصابين بفيروس كورونا غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها»، مشيراً إلى أن قرى بلتان تشهد حالة من التكاتف والتعاون في أزمة فيروس كورونا، مناشداً كل من يستطيع أن يمد يد العطاء ألا يتردد في ذلك.